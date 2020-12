Tg Politico Parlamentare, edizione del 10 dicembre 2020 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giulio Regeni è stato torturato per giorni e ucciso dagli 007 egiziani. E’ l’esito delle indagini della procura di Roma, che oggi chiede il rinvio a giudizio per quattro agenti del Cairo, accusati dell’omicidio dello studente friuliano nel 2016. Secondo i pm Giulio è stato incatenato e seviziato per giorni con lame e bastoni. “Il governo richiami immediatamente l’ambasciatore e blocchi la vendita di armi all’Egitto”, chiede l’avvocata della famiglia Regeni, mentre il presidente della Camera denuncia i depistaggi inaccettabili che continuano ad arrivare dal Cairo. La mamma di Giulio accusa il governo italiano spiegando di non avere contatti da oltre un anno. “Cosa sta facendo per ottenere la verità?”, chiede Paola Regeni. GOVERNO, ZINGARETTI CHIEDE UN PASSO AVANTI Leggi su dire (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giulio Regeni è stato torturato per giorni e ucciso dagli 007 egiziani. E’ l’esito delle indagini della procura di Roma, che oggi chiede il rinvio a giudizio per quattro agenti del Cairo, accusati dell’omicidio dello studente friuliano nel 2016. Secondo i pm Giulio è stato incatenato e seviziato per giorni con lame e bastoni. “Il governo richiami immediatamente l’ambasciatore e blocchi la vendita di armi all’Egitto”, chiede l’avvocata della famiglia Regeni, mentre il presidente della Camera denuncia i depistaggi inaccettabili che continuano ad arrivare dal Cairo. La mamma di Giulio accusa il governo italiano spiegando di non avere contatti da oltre un anno. “Cosa sta facendo per ottenere la verità?”, chiede Paola Regeni. GOVERNO, ZINGARETTI CHIEDE UN PASSO AVANTI

