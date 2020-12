Tg Lazio | edizione del 10 dicembre 2020

Leggi su dire

"Se nel Lazio partisse una terza ondata con il livello attuale di casi e ricoveri, temo che gli argini non siano sufficienti a contenerla. Per questo continuo a ripetere che dobbiamo mantenere il rigore il più possibile". Lo ha detto oggi l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, intervenendo al 30esimo congresso nazionale dell'Associazione italiana radioterapia e oncologia clinica, annunciando per il 2021 "il rinnovamento dell'intero parco tecnologico per quanto riguarda gli acceleratori lineari e i tomografi. Per la radioterapia sarà una rivoluzione".