Tg Cultura, edizione del 10 dicembre 2020 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sale virtuali in cui possono riunirsi i bambini, per scoprire il racconto in diretta della storia più bella dell'anno, la nascita di Gesù, spiegata davanti a due capolavori dell'arte da narratori esperti. È 'Uffizi sotto l'albero', l'idea che le Gallerie propongono a tutte le famiglie: attraverso una selezione di opere delle collezioni del museo, si aprono le porte al Natale, trasportando i bambini in una fiaba piena di figure e colori. "Sarà un'occasione per legare l'apprendimento al divertimento. E sarà un'opportunità unica per avvicinare anche coloro che sono fisicamente distanti", ha detto il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt. – VIDEOCITTÀ INVERNO, IL FESTIVAL DELLA VISIONE RIPARTE ONLINE

