Testo e traduzione di One Cup Of Happiness dei Little Pieces Of Marmelade, una lama sonora post grunge (Di giovedì 10 dicembre 2020) Quando ascolti One Cup Of Happiness dei Little Pieces Of Marmelade ti senti come all'interno di una DeLorean per un viaggio a cavallo tra la fine degli anni '80 e i primi '90, proprio quelli in cui Seattle dettava legge dopo aver preso il meglio del punk e il lato più nascosto del metal. Sì, perché One Cup Of Happiness dei Little Pieces Of Marmelade ha tutto l'occorrente per farci usare il predicato "spaccare": una batteria essenziale e picchiata da far male, un basso distorto in fuzz (grazie, ingegneri del suono, per questa scoperta) e un synth che ripete un riff che probabilmente accompagnerà qualche spot. Daniele e Francesco, rispettivamente insegnante di chitarra e sound engineer, hanno 24 e 25 anni e arrivano da Filottrano (Ancona), centro ...

