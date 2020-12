Terremoto nel M5S: in quattro lasciano il gruppo alla Camera. Il Mes fa davvero vacillare Conte (Di giovedì 10 dicembre 2020) Terremoto politico nel gruppo dei Cinquestelle alla Camera, il giorno dopo l’approvazione, con polemiche e spaccature interne, della risoluzione di maggioranza sul via libera al Mes nel bilancio comunitario. Un dietro-front, quello dei grillini, l’ennesimo boccone amaro da ingoiare per chi aveva creduto nelle idee del Movimento, che del no al Mes aveva fatto la sua bandiera politica negli ultimi anni. Oggi, le prime conseguenze, con l’addio di tre parlamentari: Carlo Ugo De Girolamo, Mara Lapia e Antonio Lombardo lasciano il gruppo M5S alla Camera. “Abbiamo appena mandato la lettera”, ha annunciato poco fa anche il deputato Fabio Berardini. Il Mes spacca il M5S e Conte trema Ieri Berardini, De Girolamo e Lapia hanno votato contro la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 dicembre 2020)politico neldei Cinquestelle, il giorno dopo l’approvazione, con polemiche e spaccature interne, della risoluzione di maggioranza sul via libera al Mes nel bilancio comunitario. Un dietro-front, quello dei grillini, l’ennesimo boccone amaro da ingoiare per chi aveva creduto nelle idee del Movimento, che del no al Mes aveva fatto la sua bandiera politica negli ultimi anni. Oggi, le prime conseguenze, con l’addio di tre parlamentari: Carlo Ugo De Girolamo, Mara Lapia e Antonio LombardoilM5S. “Abbiamo appena mandato la lettera”, ha annunciato poco fa anche il deputato Fabio Berardini. Il Mes spacca il M5S etrema Ieri Berardini, De Girolamo e Lapia hanno votato contro la ...

