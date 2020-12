Terremoto in casa Ferrari, lascia l’ad Camilleri e i social si scatenano (Di venerdì 11 dicembre 2020) l’ad Louis Camilleri lascia la Ferrari e a Maranello è Terremoto. L’amministratore delegato e membro del Consiglio di amministrazione del Cavallino, ha lasciato per motivi personali lasciando al presidente esecutivo, John Elkann, la carica di amministratore delegato ad interim mentre il Consiglio di amministrazione della Ferrari gestirà il processo già avviato di identificazione del suo successore. Louis Camilleri ha comunicato la sua decisione di rassegnare le sue dimissioni con effetto immediato dal ruolo di AD della Ferrari per motivi personali. John Elkann, assumerà la carica di AD ad interim #Ferrari pic.twitter.com/8sTQ3dF76G — Gianluca D’Alessandro (@Gianludale27) December 10, 2020 Un ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 dicembre 2020)Louislae a Maranello è. L’amministratore delegato e membro del Consiglio di amministrazione del Cavallino, hato per motivi personalindo al presidente esecutivo, John Elkann, la carica di amministratore delegato ad interim mentre il Consiglio di amministrazione dellagestirà il processo già avviato di identificazione del suo successore. Louisha comunicato la sua decisione di rassegnare le sue dimissioni con effetto immediato dal ruolo di AD dellaper motivi personali. John Elkann, assumerà la carica di AD ad interim #pic.twitter.com/8sTQ3dF76G — Gianluca D’Alessandro (@Gianludale27) December 10, 2020 Un ...

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto casa Terremoto a Pozzuoli, forte boato e paura: la scossa avvertita anche a Napoli. I sindaci: restate... Il Mattino Rivoluzione in casa Ferrari: si è dimesso l'ad Camilleri

Terremoto: 88 milioni di euro per la ricostruzione privata dei comuni abruzzesi

L'Aquila. Più di 88 milioni di euro per la ricostruzione privata nelle decine di comuni della Provincia de L'Aquila, di cui 48 milioni per i comuni appartenenti al cratere e circa 40 per quelli fuori ...

