Terapie innovative | geniche e personalizzate | nuove opportunità di cura per i pazienti

Leggi su dire

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Le terapie geniche, personalizzate ed innovative, rientrano con forza negli approfondimenti del Congresso SIFO 2020. Con la pandemia di Covid.19, è emersa ancora di più l’importanza di queste terapie e delle tecniche innovative messe in campo durante la seconda fase dell’emergenza, sia con gli anticorpi monoclonali, come cura di contrasto al SARS-CoV-2, sia con il vaccino Covid.19, in cui si è intervenuti sull’RNA , quindi sulla parte genetica di un virus, per realizzare ciò che tutti auspicano essere elemento vincente nella battaglia contro il virus. “L’innovazione è un concetto chiave in medicina- spiega la professoressa Emanuela Omodeo-Salè, componente del Direttivo SIFO e alla guida della Farmacia dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO)- Innovazione significa raggiungere nuovi traguardi terapeutici e in oncologia negli ultimi anni la capacità di innovare è stata rappresentata da nuovi farmaci target, dall’immunoterapia, dai test genetici e molecolari: tutte realta’ che offrono nuove opportunita’ di cura a molti pazienti”.