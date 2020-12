Tenta di consegnare il tapiro a Roberto Bolle | ma Valerio Staffelli finisce in ospedale

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Novella Toloni Neltivo diilal ballerino, l'inviato di Striscia è stato travolto dall'auto sulla quale si trovavaed è stato trasferito in codice giallo inBrutta disavventura perche durante l'ultima consegna deld'oro ha finito per rimetterci un piede. Telecamere accese a riprendere l'intera scena e trasferimento in ambulanza in codice giallo per uno degli inviati più popolari di Striscia La Notizia. Testimone dell'accaduto l'attapirato, che è stato intercettato dafuori dagli studi Rai e con il quale è iniziato un vero e proprio inseguimento, terminato nel peggiore dei modi. Il servizio, che ...