Televisione a nervi tesi | duello Gruber-Boschi | nuovi autori per Detto Fatto e da Giletti aumentano le risse

Lilli Gruber che si accanisce sulle foto di Maria Elena Boschi, Nunzia De Girolamo che fa il pm nei confronti di Daniele Leali, il giornalista di Raisport che in onda fa una battuta da quattro soldi che neanche nell'avanspettacolo più becero nessuno farebbe. Cosa sta accadendo alla nostra tv? Anche il tubo catodico è vittima di un virus? Non c'è dunque il solo Vittorio Sgarbi a infiammare la platea televisiva con il suo "Capra! Capra! Capra!" ripetuto all'infinito (l'ultima vittima è stato il verde Paolo Cento lunedì sera a Quarta Repubblica su Rete4). Tutt'altro che impassibile è apparsa Maria Elena Boschi durante l'ospitata avuta a Otto e Mezzo. Lilli Gruber l'ha pressata come un mastino sia sulle vicissitudini tra i renziani e il premier Conte, sia soprattutto mostrando le foto della Boschi e il ...

