TeatrOrror sulle rotelle con lo spettacolo ' Lovecraft Tales' | attraverso i luoghi del mistero di Roma

Da Lovecraft a Dario Argento, omaggio al mondo dell'orrore con lo spettacolo "Lovecraft Tales" di Mary Ferrara, andato in scena prima della chiusura dei teatri dovuta ...Attori e attrici, protagonisti delle inquietanti pagine dei libri di Howard Phillips Lovecraft, percorrono sfrecciando sulle rotelle i luoghi della Roma segreta ...L'autrice e regista dello spettacolo ha pensato di spargere lo spirito della cultura per non renderla "fantasma" e così, in collaborazione con l'associazione I Pattinatori del Pincio, è nata...Lunedì 7 Dicembre 2020 Arriva il TeatrOrror sulle rotelle. Lo spettacolo “Lovecraft Tales” di Mary Ferrara sui pattini, attraverso i luoghi del mistero di Roma: 9 e 16 dicembre partenza con...Arriva così l’esperimento di TeatrOrror sulle rotelle, personaggi in movimento che non sostano ma corrono sui pattini attraversando alcuni luoghi del mistero di Roma, realizzato grazie alla...