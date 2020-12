Teatro: torna la danza al Massimo di Palermo con 'Romeo e Giulietta' (3) (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Adnkronos) - In scena, malgrado le difficoltà del distanziamento, il Corpo di ballo del Teatro Massimo, diretto da Bombana, composto da Linda Messina (Giulietta), Michele Morelli (Romeo), Alessandro Cascioli (Mercuzio), Riccardo Riccio (Tebaldo), Yuriko Nishihara (Amica di Giulietta), Romina Leone (Madre di Giulietta), Francesca Davoli (Madre di Romeo), Vincenzo Carpino (Paride), Gaetano La Mantia (Lorenzo), e ancora: Lucia Ermetto, Jessica Tranchina, Giorgia Leonardi, Alessia Pollini, Giovanni Traetto, Diego Mulone, Gianluca Mascia, Dennis Vizzini, Emilio Barone (Montecchi). Assistente alla coreografia è Roberto Zamorano, i costumi di Santi Rinciari, le luci di Carlo Cerri. La riscrittura drammaturgica, operata da Bombana, crea nuovi personaggi e nuovi caratteri, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Adnkronos) - In scena, malgrado le difficoltà del distanziamento, il Corpo di ballo del, diretto da Bombana, composto da Linda Messina (), Michele Morelli (), Alessandro Cascioli (Mercuzio), Riccardo Riccio (Tebaldo), Yuriko Nishihara (Amica di), Romina Leone (Madre di), Francesca Davoli (Madre di), Vincenzo Carpino (Paride), Gaetano La Mantia (Lorenzo), e ancora: Lucia Ermetto, Jessica Tranchina, Giorgia Leonardi, Alessia Pollini, Giovanni Traetto, Diego Mulone, Gianluca Mascia, Dennis Vizzini, Emilio Barone (Montecchi). Assistente alla coreografia è Roberto Zamorano, i costumi di Santi Rinciari, le luci di Carlo Cerri. La riscrittura drammaturgica, operata da Bombana, crea nuovi personaggi e nuovi caratteri, ...

Romeo e Giulietta al Teatro Massimo, l’opera in streaming e senza pubblico in sala

Con le musiche di Sergej Prokofiev, spettacolo vincitore del Premio Danza&Danza come migliore produzione italiana nel 2015, nel riadattamento drammaturgico di Davide Bombana ...

