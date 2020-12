Successi da primo posto per Tottenham e Leicester. I risultati delle partite delle 21 di Europa League (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nelle gare delle 21 di Europa League, oltre al successo del Milan a Praga, spiccano le vittorie casalinghe di Tottenham e Leicester: entrambe le squadre inglesi, oltre all’Arsenal impegnato nelle gare delle 18.55, ottengono il passaggio ai sedicesimi da capolista del girone. Resta da giocare Qarabag-Villarreal, ininfluente per la classifica finale del girone I, rinviata per i numerosi casi di Covid nella squadra azera. Leicester-AEK 2-0 Braga-Zorya Luhansk 2-0Sparta Praga-Milan 0-1 Celtic-Lille 3-2 Maccabi Tel Aviv-Sivasspor 1-0 Tottenham-Anversa 2-0 Ludogorets-LASK 1-3 Dinamo Zagabria-CSKA Mosca 3-1 Wolfsberger-Feyenoord 1-0 Hoffenheim-Gent 4-1 Liberec-Stella Rossa 0-0 Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nelle gare21 di, oltre al successo del Milan a Praga, spiccano le vittorie casalinghe di: entrambe le squadre inglesi, oltre all’Arsenal impegnato nelle gare18.55, ottengono il passaggio ai sedicesimi da capolista del girone. Resta da giocare Qarabag-Villarreal, ininfluente per la classifica finale del girone I, rinviata per i numerosi casi di Covid nella squadra azera.-AEK 2-0 Braga-Zorya Luhansk 2-0Sparta Praga-Milan 0-1 Celtic-Lille 3-2 Maccabi Tel Aviv-Sivasspor 1-0-Anversa 2-0 Ludogorets-LASK 1-3 Dinamo Zagabria-CSKA Mosca 3-1 Wolfsberger-Feyenoord 1-0 Hoffenheim-Gent 4-1 Liberec-Stella Rossa 0-0 Foto: Twitter ...

