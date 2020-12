Studenti Vogliono Garanzia Lezioni in Aula, Casa: Didattica a Distanza non è Sufficiente (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione, Vittoria Casa, si esprime in merito alla Didattica a Distanza e all’esigenza degli Studenti di vivere la scuola in presenza. “L’attuale vita scolastica non può continuare a tempo indeterminato lontano dalle aule. Il confronto con dirigenti e Studenti chiarisce i limiti obiettivi della Didattica a Distanza e suscita Leggi su youreduaction (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione, Vittoria, si esprime in merito allae all’esigenza deglidi vivere la scuola in presenza. “L’attuale vita scolastica non può continuare a tempo indeterminato lontano dalle aule. Il confronto con dirigenti echiarisce i limiti obiettivi dellae suscita

patalessa : La cosa tragica è che pure volendo non c'è via di uscita perché anche facendolo da non frequentanti bisogna present… - GDezuani : @stanzaselvaggia Un pensiero che possano essere i trasporti visto che gli studenti ne fanno un uso più che abbondan… - rebelasachoice : L’ Italia è il paese in cui vengono puniti i lavoratori che vogliono lavorare e gli studenti che vogliono studiare… - tobegoldenline : @Prof_Tenebre Prego non c'è di che ma prima chiederei ai suoi studenti se vogliono adottare questo m… - CDamnfinecoffee : mi ha risposto la segreteria studenti per il cambio esame, vogliono ancora dati che non esistono. Io ora mi devo calmare. -