Storie Italiane | Valerio Scanu scoppia in lacrime | “Mio papà è entrato in ospedale con le sue gambe | poi il Covid…”

"È andato in ospedale con le sue gambe, dopo il tampone positivo. Aveva il casco per respirare. Avevamo notizia tramite mia madre". Questo è il drammatico racconto che Valerio Scanu ha fatto tra le lacrime a Eleonora Daniele, in diretta nell'ultima puntata di Storie Italiane su Rai 1. Il cantante ha raccontato quanto successo al padre, risultato positivo al Covid e ora ricoverato in terapia intensiva. "Appena dopo i primi sintomi, una prima febbriciattola, mia madre lo ha isolato in una casetta sotto la nostra. Non respirava bene e aveva già l'ossigeno nel giorno del tampone. Lo hanno trasferito in ospedale", ha spiegato. "Sono 11 giorni che è intubato. Molte notizie erano frammentarie: loro sono in Sardegna, io a Roma. Adesso abbiamo tutte le

