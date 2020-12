STM sotto la lente dei broker il giorno dopo revisione stime

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si muove al ribasso il titolo STMicroelectronics,il tonfo della vigilia, che passa di mano con un calo dell’1,64%. Ieri le azioni sono state oggetto di forti venditeche la società ha rivisto al ribasso le proprie previsioni sul 2020 e sui prossimi esercizi a causa del mutato scenario di riferimento, che incorpora gli effetti della pandemia. Oggi gli analisti hanno rivisto le loro valutazioni sul titolo. Akros ha portato il target price a 31,50 euro dai 32 precedenti, giudizio “Accumulate”. Per Kepler Cheuvreux la raccomandazione è “Buy” con prezzo obiettivo 33 euro da 34. Stessa valutazione per Deutsche Bank (Buy) con target a 35 in ribasso da 36 euro. La tendenza ad una settimana dell’azienda italo-francese di semiconduttori è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di ...