Stipendio e tredicesima docenti, ATA, supplenti Covid. Calendario dicembre (Di giovedì 10 dicembre 2020) Stipendio e tredicesima 2020, Stipendio supplenti docenti e ATA Covid: il Calendario delle emissioni e dei pagamenti di dicembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020)2020,e ATA: ildelle emissioni e dei pagamenti di. L'articolo .

Kagebunshin80 : @captainbrendy Io aspetto il 16: stipendio + tredicesima ?? - Panikmediatik : @GuidoCrosetto Poveretti, hanno subito il lockdown, le chiusure, il crollo dei fatturati, lo smart working, come no… - Rossana_Capo : @HMQueenBee “Ma vi hanno pure aumentato lo stipendio!1!”. 20 euro, mi ci compro boh due patch per occhiaie. (Nel fr… - Superpana3 : @Anglod3 infatti questo mese tra stipendio e tredicesima si sono beccati 20 mila euro....dimmi te se è normale sopr… - Stelio_Bonsegna : RT @intelsgabuz: #mes giusto per ricordare qualcosa del programma greco: Tagliare del 40% lo stipendio a 30mila dipendenti pubblici messi,… -