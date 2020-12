Stati Uniti | accordo tra Israele e Marocco per la normalizzazione dei rapporti diplomatici

Leggi su italiasera

(Di giovedì 10 dicembre 2020)verso ladei. Lo ha annunciato il presidente uscente degliDonald Trump. “Un’altra svolta storica oggi – ha twittato Trump – I nostri due grandi amici,e Regno disi sono accordati per ristabilire piene relazioni diplomatiche. Una svolta storica per la pace in Medio Oriente”. Ilsi aggiunge dunque a Bahrein, Emirati Arabie Sudan, che nel settembre scorso hanno siglato a Washington gli Accordi di Abramo, l’intesa conper ladeidiplomatico/commerciali. Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and ...