Stasera in tv “The Strangers” | horror disturbante tratto da una storia vera!

"The Strangers" è un horror movie diretto e scritto nel 2008 da Bryan Bertino e con attori protagonisti, Liv Tyler e Scott Speedman. Ne è stata diretta anche una versione non censurata, soprattutto degli ultimi minuti della pellicola. Oltre agli attori protagonisti, ci sono tre personaggi misteriosi, avvolti da un inquietante maschera, la "Doll face". Sono: Kip Weeks, Gemma Ward, Laura Margolis e Glenn Howerton. Stando ad alcuni dettagli nelle note di produzioni il regista si è lasciato ispirare a strani accadimenti che ricorda durante la sua infanzia. Come possiamo evincere da questa dichiarazione. Bryan Bertino ha in seguito dichiarato di essersi ispirato anche al libro "Helter Skelter" che racconta dei tragici eventi sulla famiglia Manson. Da bambino vivevo in una casa in una strada in mezzo al nulla. Una notte, mentre i ...

Il 18 aprile alle ore 21.20 su Italia 2 andrà in onda il film horror The Strangers, scritto e diretto da Bryan Bertino, con Liv Tyler e Scott Speedman come protagonisti. The Strangers | la trama del film Kristen e James sono fidanzati e molto innamorati.

