Star Wars: annunci significativi? (Di giovedì 10 dicembre 2020) All’Investor Day 2020 della Disney si rumoreggia di un’espansione significativa per il franchise di Star Wars. Sappiamo quanto Disney e Lucasfilm abbiano lavorato sulla saga negli ultimi anni: la trilogia sequel che sembra porre fine alla lunga saga degli Skywalker e la serie The Mandalorian, la quale si è affermata agli occhi della critica, sono i due esempi più rappresentativi. Ma non solo, come sappiamo sono state già annunciate altre stagioni e nuove serie, come quella su Obi Wan Kenobi. Al momento, tuttavia, i piani delle delle due case rimangono un mistero. Ad esempio sappiamo di un film, ma ancora senza titolo, previsto per il 2023, ma gli studi non hanno ancora neanche confermato a quale dei tanti progetti in fase di sviluppo farà capo. A seguito delle notizie secondo cui l’Investor Day 2020 della Disney porterà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) All’Investor Day 2020 della Disney si rumoreggia di un’espansione significativa per il franchise di. Sappiamo quanto Disney e Lucasfilm abbiano lavorato sulla saga negli ultimi anni: la trilogia sequel che sembra porre fine alla lunga saga degli Skywalker e la serie The Mandalorian, la quale si è affermata agli occhi della critica, sono i due esempi più rappresentativi. Ma non solo, come sappiamo sono state giàate altre stagioni e nuove serie, come quella su Obi Wan Kenobi. Al momento, tuttavia, i piani delle delle due case rimangono un mistero. Ad esempio sappiamo di un film, ma ancora senza titolo, previsto per il 2023, ma gli studi non hanno ancora neanche confermato a quale dei tanti progetti in fase di sviluppo farà capo. A seguito delle notizie secondo cui l’Investor Day 2020 della Disney porterà ...

wil_bojack : The Mandalorian me lembra de como Star Wars é top - CiRifletto : Star Wars, una saga cinematografica che a più di 40 anni di distanza dal primo episodio genera ancora tanto interes… - NerdPool_IT : Sembrano confermate le voci che vogliono un annuncio importante legato a Star Wars durante l'Investor Day 2020 di D… - xWiseGirl : Certi fans di Star Wars ossessionati dalla OT sono la rovina del fandom perché non sanno esprimere la loro opinione… - HiAmeliaaa : RT @boredskywalker: ?mia mamma prova ad indovinare i nomi dei personaggi di star wars: un thread molto necessario? -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars Star Wars: annunci significativi? Metropolitan Magazine Italia Star Wars, oggi l'Investor Day della Disney: si parla di annunci 'significativi'

L'universo di Star Wars sviluppato da Lucasfilm a quanto pare sarà principale protagonista dell'investor Day della Disney.

Star Wars: annunci significativi?

Secondo il New York Times all'Investor Day 2020 della Disney verrà rvelata un'espansione significativa per il franchise di Star Wars.

Star Wars, oggi l'Investor Day della Disney: si parla di ...

Anzi, stando a quanto pubblicato dal New York Times in un''anteprima dedicata esclusivamente all'Investor Day 2020, Star Wars sarà uno dei più significativi protagonisti dell'evento: sul celebre ...

Star Wars, oggi l’Investor Day della Disney: si parla di ...

Star Wars, oggi l’Investor Day della Disney: si parla di annunci ‘significativi’ 10 Dicembre 2020 Oggi come forse saprete è il gran giorno degli investitori in casa Disney , e ci si aspetta che la major rilasci grossi annunci relativi a Pixar, Marvel Studios e tutte le altre case di produzione sotto la sua egida: non ultima Lucasfilm

Disney annuncia una significativa espansione dell'universo ...

Disney annuncia una significativa espansione dell’universo di Star Wars. Disney+ Star Wars Notizie. 10 Dicembre 2020 10 Dicembre 2020 Star Wars News Italia 10 Dicembre 2020 Star Wars News Italia

L'universo di Star Wars sviluppato da Lucasfilm a quanto pare sarà principale protagonista dell'investor Day della Disney.Secondo il New York Times all'Investor Day 2020 della Disney verrà rvelata un'espansione significativa per il franchise di Star Wars.Anzi, stando a quanto pubblicato dal New York Times in un''anteprima dedicata esclusivamente all'Investor Day 2020, Star Wars sarà uno dei più significativi protagonisti dell'evento: sul celebre ...Star Wars, oggi l’Investor Day della Disney: si parla di annunci ‘significativi’ 10 Dicembre 2020 Oggi come forse saprete è il gran giorno degli investitori in casa Disney , e ci si aspetta che la major rilasci grossi annunci relativi a Pixar, Marvel Studios e tutte le altre case di produzione sotto la sua egida: non ultima LucasfilmDisney annuncia una significativa espansione dell’universo di Star Wars. Disney+ Star Wars Notizie. 10 Dicembre 2020 10 Dicembre 2020 Star Wars News Italia 10 Dicembre 2020 Star Wars News Italia