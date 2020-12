“Spiegami dove è finito il pomello della sella”: Wanda Nara porta in tribunale la Littizzetto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Finirà in tribunale Luciana Littizzetto per la battuta su Wanda Nara fatta nella scorsa puntata di domenica 6 dicembre di "Che tempo che fa". Questa la battuta 'incriminata' proferita dalla cabarettista torinese che voleva scherzare su una foto dell'argentina dove cavalca nuda un cavallo mentre si trovava nel suo paese sudamericano di recente: «Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo».Wanda Nara non ha accettato la battuta ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) Finirà inLucianaper la battuta sufatta nella scorsa puntata di domenica 6 dicembre di "Che tempo che fa". Questa la battuta 'incriminata' proferita dalla cabarettista torinese che voleva scherzare su una foto dell'argentinacavalca nuda un cavallo mentre si trovava nel suo paese sudamericano di recente: «Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credoJolanda prensile. Spiegamiilsella, secondo me si arpiona in questo modo».non ha accettato la battuta ...

