Sparta Praga-Milan oggi in tv in chiaro? Orario | canale e come vederla in diretta streaming

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Nell’ultimo incontro del gruppo H va in scena, gara valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League 2020/2021. I rossoneri sono già qualificati ai sedicesimi di finale, ma vogliono vincere per provare a sorpassare il Lille e concludere al primo posto. L’incontro, in programmagiovedì 10 dicembre alle ore 21, sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Non è prevista la trasmissione indell’evento. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

Sparta Praga-Milan, sesta e ultima giornata fase a gironi Europa League, oggi in diretta tv. Orario, canale e come vederla in streaming.Lo scrive La Gazzetta dello Sport in vista della sfida in programma questa sera a Praga. "Sandro, test da leader di un Milan ... "Pioli allarga l’europa - si legge - i rossoneri chiudono contro lo ...

