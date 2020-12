Sparta Praga-Milan, Massara: “Paolo Rossi eroe nazionale, ha lasciato un grande vuoto. Tutto sul rinnovo di Ibrahimovic” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Europa League? Abbiamo un unico obiettivo e vogliamo portarlo a compimento.Queste le parole di Frederic Massara, intervenuto durante il pre della sfida di Europa League tra Milan e Sparta Praga. Il dirigente rossonero ha fatto il punto su quelli che sono gli obiettivi stagionali della compagine guidata da Stefano Pioli, aprendo anche una parentesi legata alla finestra di calciomercato invernale nella quale insieme a Maldini cercherà di puntellare ancor di più la rosa. Tra rinnovi e possibile cessioni, Massara si è in primo luogo doverosamente soffermato sulla recente scomparsa di Paolo Rossi, esprimendo il suo ricordo sull'attaccante protagonista del Campionato Mondiale del '82 in Spagna: “Era un grande giocatore che al Milan ha ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) Europa League? Abbiamo un unico obiettivo e vogliamo portarlo a compimento.Queste le parole di Frederic, intervenuto durante il pre della sfida di Europa League tra. Il dirigente rossonero ha fatto il punto su quelli che sono gli obiettivi stagionali della compagine guidata da Stefano Pioli, aprendo anche una parentesi legata alla finestra di calciomercato invernale nella quale insieme a Maldini cercherà di puntellare ancor di più la rosa. Tra rinnovi e possibile cessioni,si è in primo luogo doverosamente soffermato sulla recente scomparsa di Paolo, esprimendo il suo ricordo sull'attaccante protagonista del Campionato Mondiale del '82 in Spagna: “Era ungiocatore che alha ...

MassimoLandi7 : RT @LIRossoNera: #SpartaMilan #UEL #Milan #livornorossoneralive @MassimoLandi7 ???? Sparta Praga ?? Milan ????????: ? 5 minuti di recupero - LIRossoNera : #SpartaMilan #UEL #Milan #livornorossoneralive @MassimoLandi7 ???? Sparta Praga ?? Milan ????????: ? 5 minuti di recupero - LIRossoNera : #SpartaMilan #UEL #Milan #livornorossoneralive @MassimoLandi7 ???? Sparta Praga ?? Milan ????????: cambio nel Milan ?? fuori Hague ?? dentro Diaz - LIRossoNera : #SpartaMilan #UEL #Milan #livornorossoneralive @MassimoLandi7 ???? Sparta Praga ?? Milan ????????: corner per i rossoneri - RamadhanuAdham : RT @MilanPress_it: 76’ - #SpartaPragaMilan 0-1 Sparta Praga in dieci: rosso diretto a Plechaty per un intervento su Leao. Ammonito anche i… -