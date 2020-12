Sparta Praga-Milan: le formazioni ufficiali (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Milan, già qualificato ai sedicesimi di Europa League, proverà a conquistare il primo posto nel girone con una vittoria a Praga, sperando nel non successo del Lille. Pioli però si affida ad un massiccio turnover per la sfida ai cechi. Queste le formazioni ufficiali: Sparta Praga-Milan, formazioni ufficiali:Sparta Praga (3-5-2): Heca; Vitik, Plechaty, Lischka; Wiesner, Sacek, Soucek, Karabec, Polidar; Minchev, Plavsic. All. Kotal.Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Duarte, Kalulu, Conti; Tonali, Krunic; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo. All. Pioli. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il, già qualificato ai sedicesimi di Europa League, proverà a conquistare il primo posto nel girone con una vittoria a, sperando nel non successo del Lille. Pioli però si affida ad un massiccio turnover per la sfida ai cechi. Queste le(3-5-2): Heca; Vitik, Plechaty, Lischka; Wiesner, Sacek, Soucek, Karabec, Polidar; Minchev, Plavsic. All. Kotal.(4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Duarte, Kalulu, Conti; Tonali, Krunic; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo. All. Pioli. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

PianetaMilan : #SpartaPragaMilan, #Vitik: 'Sono emozionato, partita speciale' - #ACMilan - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Sparta Praga Milan streaming, dove vedere la gara in diretta Tv: Sparta Praga Milan str… - er_toscano : Se non battiamo lo Sparta Praga, il nostro caro amico Pioli deve essere cacciato entro mezzanotte stessa - sportli26181512 : Adani: 'Daniel Maldini non può non far innamorare quando gioca a calcio': Daniele Adani, intervenuto a Sky Sport, s… - Mediagol : #EuropaLeague, Sparta Praga-#Milan: Pioli lancia Maldini, Colombo e Hauge. Le formazioni ufficiali del match… -