SpaceX | atterraggio col botto durante il nuovo test | il video dell’esplosione del razzo

SkyTG24 : SpaceX, razzo Starship esplode all'atterraggio dopo volo di prova. VIDEO

Sebbene il lancio del prototipo di SpaceX sia terminato con un atterraggio velocissimo che ne ha causato l'esplosione, ci ha comunque fornito tutti i dati di cui avevamo bisogno, per poter arrivare su ...Primo test dell'astronave Starship, costruita per raggiungere Marte: buona la partenza dalla base di Boca Chica, in Texas, problemi al ritorno (ANSA) ...