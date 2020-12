Sorteggio Europa League | le possibili avversarie della Roma ai sedicesimi Insidie

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Lasi è qualificata aidi finale dell’2020-2021 di calcio. I giallorossi hanno dominato il gruppo A, lasciandosi abbondantemente alle spalle gli svizzeri dello Young Boys, i rumeni del CFR Cluj, i bulgari del CSKA Sofia. I capitolini hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta con due turni di anticipo e si presenteranno da testa di serie alche definirà gli accoppiamenti per idi finale, in programma lunedì 14 dicembre (ore 13.00) a Nyon (Svizzera). I ragazzi di Fonseca avranno il vantaggio di giocare in casa l’incontro di ritorno e potrebbero pescare davvero molto bene nell’urna, ma l’estrazione nasconde moltissimee ci sono alcuni avversari assolutamente da evitare. Ci sono anche le ...