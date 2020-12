Sopravvissuti | trama e trailer del film in onda giovedì 10 dicembre su 20

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 10 dicembre 2020), ilin10alle 21:10 sul canale 20.del102020 sul canale 20 del digitale terrestre andrà inil“. Ilè scritto e diretto da Craig Zobel , e vede nel cast con Margot Robbie, Chris Pine e Chiwetel Ejiofor. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa sul canale 20. Il(Z for Zacharia in inglese), è uscito nelle sale del mondo nel 2015, ha incassato circa 380 mila dollari in tutto il mondo. In Italia ilha incassato 184 mila euro. Ecco un ...