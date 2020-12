Sondaggio | secondo il 59% il Napoli avrebbe battuto la Real Sociedad

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Europa League, staseravoi, come finirà? Vittoria(59%) Pareggio (31%) Vittoria(9%) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

pippo061 : #SpartaMilan Facciamo un sondaggio? Quale secondo voi è il gol più bello di @JensPetterHauge ? Quello di stasera è… - lykaisbbymochi : Allora thread di sondaggio... Secondo voi sono - FormulaHumor : ???? SECONDO SONDAGGIO SEMIFINALE PETROLIFERO ???? Ora relax. #SondaggioInutile #AbuDhabiGP - de_vek : @Noiconsalvini Secondo lo stesso sondaggio, il 99% degli italiani vuole farmi un bonifico di 1000€ - xmmagic : @whoviansoul thomas secondo al sondaggio e io non ho dato un voto, ovviamente primo se avessi votato, sono distrutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio secondo

Stando a quanto rilevato dall’ultimo sondaggio stilato da Agi-YouTrend il centrodestra è in crescita. La maggioranza giallo-rossa è in difficoltà.Giuseppe Conte può dimenticare i sondaggi di febbraio. A distanza di mesi, con una seconda ondata di coronavirus in corso, il premier e il ...