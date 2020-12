Sondaggi Politici, la Lega di Salvini torna a volare: maggioranza in discesa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lega di Matteo Salvini in volo e coalizione del governo giallorosso in netta discesa, sono questi i principali dati che emergono dalla Supermedia YouTrend dei Sondaggi Politici del 10 dicembre 2020 Dopo un mese in costante discesa la Lega di Matteo Salvini torna crescere e lo fa in maniera prepotente +0,8% dall’ultima rilevazione. Con questo exploit il partito di maggioranza relativa inverte un trend che lo ha visto passare dal 33% di novembre 2019 al dato attuale. Un segno più di notevole importanza politica. Sondaggi Politici, cosa si muove alle spalle della Lega di Salvini Scostamento leggermente positivo anche per il Partito ... Leggi su ck12 (Di giovedì 10 dicembre 2020)di Matteoin volo e coalizione del governo giallorosso in netta, sono questi i principali dati che emergono dalla Supermedia YouTrend deidel 10 dicembre 2020 Dopo un mese in costanteladi Matteocrescere e lo fa in maniera prepotente +0,8% dall’ultima rilevazione. Con questo exploit il partito direlativa inverte un trend che lo ha visto passare dal 33% di novembre 2019 al dato attuale. Un segno più di notevole importanza politica., cosa si muove alle spalle delladiScostamento leggermente positivo anche per il Partito ...

