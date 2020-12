Sondaggi politici elettorali oggi 10 dicembre: la Lega resta in testa, ma il Pd è vicino (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 10 dicembre: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – La Lega resta il primo partito italiano, ma adesso il Pd è più vicino. È la sintesi del Sondaggio realizzato dall’istituto Quorum per la Rai. Chi vincerebbe se si andasse al voto oggi? Il campione è di 502 partecipanti che hanno risposto tramite panel web. Vediamo i dati nel dettaglio. La Lega si attesta al 23,5% e mantiene il primo posto: i democratici però si avvicinano, a meno di tre punti percentuali di distanza (20,7%). Sul terzo gradino del podio si piazza ormai stabilmente Fratelli d’Italia, con il 16% delle preferenze. Secondo il ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020)10: ultimissimi– Lail primo partito italiano, ma adesso il Pd è più. È la sintesi delo realizzato dall’istituto Quorum per la Rai. Chi vincerebbe se si andasse al voto? Il campione è di 502 partecipanti che hanno risposto tramite panel web. Vediamo i dati nel dettaglio. Lasi atal 23,5% e mantiene il primo posto: i democratici però si avvicinano, a meno di tre punti percentuali di distanza (20,7%). Sul terzo gradino del podio si piazza ormai stabilmente Fratelli d’Italia, con il 16% delle preferenze. Secondo il ...

