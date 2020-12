Sondaggi, la Lega guadagna un punto e sale al 23,2%. Si assottigliano le distanze tra Fratelli d’Italia e M5s, cresce La Sinistra (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si allargano le distanze in termini di consenso tra la Lega, che resta primo partito in Italia, e il Partito Democratico. Il Carroccio, secondo gli ultimi Sondaggi realizzati dall’Istituto Ixè, guadagna lo 0,9% rispetto al 21 novembre e sale 23,2%. Anche i dem crescono leggermente (+0,2%), ma restano ancorati in seconda posizione con il 21,9%. Numeri ormai non così lontani dal 22,7% incassato alle Europee 2019. Sul terzo gradino del podio, invece, c’è ancora Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni cala leggermente al 16%, assottigliando le distanze con il sorpasso sul Movimento 5 stelle dopo il sorpasso avvenuto ormai più di un mese fa. Nessuna novità per i pentastellati: se si andasse oggi alle urne racimolerebbero il 15,6% dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si allargano lein termini di consenso tra la, che resta primo partito in Italia, e il Partito Democratico. Il Carroccio, secondo gli ultimirealizzati dall’Istituto Ixè,lo 0,9% rispetto al 21 novembre e23,2%. Anche i dem crescono leggermente (+0,2%), ma restano ancorati in seconda posizione con il 21,9%. Numeri ormai non così lontani dal 22,7% incassato alle Europee 2019. Sul terzo gradino del podio, invece, c’è ancora: il partito guidato da Giorgia Meloni cala leggermente al 16%, assottigliando lecon il sorpasso sul Movimento 5 stelle dopo il sorpasso avvenuto ormai più di un mese fa. Nessuna novità per i pentastellati: se si andasse oggi alle urne racimolerebbero il 15,6% dei ...

