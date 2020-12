Sondaggi elettorali Ixè: Lega torna a crescere, bene Forza Italia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo sei mesi di calo costante, la Lega inverte la marcia e torna a crescere. Secondo i Sondaggi elettorali Ixè di inizio dicembre, il Carroccio avrebbe guadagnato in meno di un mese quasi un punto attestandosi al 23,2%. Ritorna ad allargarsi il distacco dal Pd. Anche i dem registrano un incremento, ma lieve (+0,2%), che li porta a sfiorare il 22%. Fratelli d’Italia, invece, cala per il secondo mese consecutivo e scivola al 16% dopo aver toccato quota 17%. Non ne approfitta il Movimento 5 Stelle che Ixè dà stabile al 15,6%. Prosegue intanto la crescita di Forza Italia che passa dall’8,1% della scorsa rilevazione all’8,3% odierno. Il valore dato da Ixè a Forza Italia è tra i più alti tra gli ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo sei mesi di calo costante, lainverte la marcia e. Secondo iIxè di inizio dicembre, il Carroccio avrebbe guadagnato in meno di un mese quasi un punto attestandosi al 23,2%. Riad allargarsi il distacco dal Pd. Anche i dem registrano un incremento, ma lieve (+0,2%), che li porta a sfiorare il 22%. Fratelli d’, invece, cala per il secondo mese consecutivo e scivola al 16% dopo aver toccato quota 17%. Non ne approfitta il Movimento 5 Stelle che Ixè dà stabile al 15,6%. Prosegue intanto la crescita diche passa dall’8,1% della scorsa rilevazione all’8,3% odierno. Il valore dato da Ixè aè tra i più alti tra gli ...

