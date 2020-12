Sondaggi Demopolis: contagi, 68% italiani teme aumento durante le feste (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le misure contenute nell’ultimo Dpcm sembrano essere condivise dalla maggioranza degli italiani. A sostenerlo sono gli ultimi Sondaggi dell’Istituto Demopolis per Radio1 Rai. Secondo l’indagine, il 70% degli intervistati è d’accordo con il governo nel mantenere la linea del rigore in vista delle festività natalizie. Tra i più rigoristi ci sono gli abitanti di Cenro (71%) e Sud Italia (74%). Il 27% avrebbe invece preferito un allentamento dei divieti. Segui Termometro Politico su Google News Il 72% degli italiani condivide anche la decisione di mantenere il coprifuoco tra le 22 e le 5 del mattino per l’intero mese di dicembre. Contrario alla misura è invece il 25%. Ultimi Sondaggi Demopolis: le misure apprezzate del Dpcm di dicembre Tra le misure dell’ultimo Dpcm ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le misure contenute nell’ultimo Dpcm sembrano essere condivise dalla maggioranza degli. A sostenerlo sono gli ultimidell’Istitutoper Radio1 Rai. Secondo l’indagine, il 70% degli intervistati è d’accordo con il governo nel mantenere la linea del rigore in vista delle festività natalizie. Tra i più rigoristi ci sono gli abitanti di Cenro (71%) e Sud Italia (74%). Il 27% avrebbe invece preferito un allentamento dei divieti. Segui Termometro Politico su Google News Il 72% deglicondivide anche la decisione di mantenere il coprifuoco tra le 22 e le 5 del mattino per l’intero mese di dicembre. Contrario alla misura è invece il 25%. Ultimi: le misure apprezzate del Dpcm di dicembre Tra le misure dell’ultimo Dpcm ...

