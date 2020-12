Solo a casa sente strani rumori: «C’è un fantasma» fugge terrorizzato. Lo scatto sul web. (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si trovava da Solo in casa, ha sentito degli strani rumori e prima di fuggire in preda al terrore è riuscito a scattare una foto. È capitato a tutti di stare da soli in casa e sentire degli strani rumori, cigolii, tonfi improvvisi, magari la classica bottiglia di plastica che si espande all’improvviso e ci L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si trovava dain, ha sentito deglie prima di fuggire in preda al terrore è riuscito a scattare una foto. È capitato a tutti di stare da soli ine sentire degli, cigolii, tonfi improvvisi, magari la classica bottiglia di plastica che si espande all’improvviso e ci L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

matteosalvinimi : #Salvini: #Natale. Per limitare contagi, ma senza dividere le famiglie, in altri Paesi europei dicono giustamente:… - ZZiliani : #Conte è quello che con la #Juventus pareggiava col Nordsjaelland. E col Copenaghen. E pareggiava col Galatasaray i… - LucaBizzarri : Quello che fa le task force. Quelli che duri e puri, basta che stiamo seduti qui. Quello che un po’ anche io se no… - Roberta71689416 : RT @tommizeta_: Talmente non succede nulla in casa che si parla solo di Francesco fuori eccezion fatta per qualche momento. Riporto un pens… - cinziageraci1 : RT @MunaronLuisella: COSA DITE, SARÀ STATO CONTENTO REX DI ANDARE A CASA CON LA SUA MAMMA PER SEMPRE DOPO 7 ANNI DI CANILE E DI SOLO CEMENT… -