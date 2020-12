Snowboard | l’Italia vuole confermare lo status di potenza del parallelo Si attendono nomi nuovi tra le donne

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Si parte proprio dal, con l’ormai consueto doppio PGS tra Cortina d’Ampezzo e Carezza, nella Coppa del Mondo di. Sarà una stagione molto difficile con un calendario ovviamente in continua evoluzione tra i problemi legati al Covid-19 e quelli per le condizioni meteo. Il Bel Paeseconfermarsi però una superin questa disciplina, come dimostrato nelle ultime stagioni, soprattutto nell’ultima edizione.è stata di gran lunga la nazione dominatrice, a livello maschile, nel 2020. Il merito va soprattutto a un Roland Fischnaller stellare: il 40enne altoatesino ha dato spettacolo andandosi a prendere il titolo generale e quello di PGS, con tre vittorie di tappa e cinque podi. La condizione è ancora quella dei giorni migliori e l’obiettivo è ...

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard l'Italia

