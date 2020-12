Sky Sport Diretta Europa League #6 | Palinsesto Telecronisti Napoli | Roma | Milan

SkySport : È morto Paolo Rossi - SkySportF1 : F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySport : Grinta Ronaldo: torna in difesa e ferma Messi ? - Correntable : RT @SkySportF1: F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t… - muntzer_thomas : RT @Zippo88lrr: Vedere un buffone totalmente incompetente a livello tattico come MISTER 12 MILIONI pigliato a paccheri da un maestro del ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sport

Sky Sport

"Trovo inappropriati i paragoni tra Mick e suo padre". Così Ralf Schumacher, ex pilota di F1 e oggi opinionista tv, ha parlato a Sky.de dei tanti paragoni che sono stati fatti tra il nipote ...Mancano solo pochi giorni all’inizio della pre-season NBA, e anche se i Brooklyn Nets disputeranno solamente due gare, gli occhi di tutti sono puntati inevitabilmente su Kevin Durant. È dalle Finals d ...Su Sky Sport le ultime notizie sportive live, risultati in diretta e video di calcio, f1, motogp, tennis, motori e tanto altro.Con il pacchetto Sky Sport sulla piattaforma digitale terrestre avrai 2 canali per vedere il calcio europeo con le partite delle squadre italiane in UEFA Champions League e UEFA Europa League, la Premier League, con 1 partita a turno, ed anche la Serie A TIM con 1 partita a turno delle 7 su 10 in esclusiva su Sky.Get Sky Sports. Two channels for the price of one. Up to six live Premier League games a week. The only place to watch EFL and Scottish Premiership, live