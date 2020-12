“Sistema Irpinia” | oggi la prima riunione | Gigi Marzullo nominato presidente

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta, in modalità da remoto, ladel Comitato Scientifico della Fondazione. Nel corso dell’incontro sono state approvate le linee strategiche e il documento triennale delle attività, presentati dallaDonatella Cagnazzo con il supporto del direttore Alberto De Nardi. Designato all’unanimità il giornalistaper la presidenza del Comitato Scientifico. “Sono onorato di questa designazione – dichiara– Se sono quel che sono lo devo ad Avellino e all’Irpinia. Sono il risultato della mia infanzia, della mia giovinezza, dei miei incontri che si sono svolti per il primo periodo della mia vita in questa provincia. Cercherò di fare il possibile ...