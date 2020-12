Signorini risponde alle accuse sul televoto truccato ma i social insorgono (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 5 ha risposto alle accuse relative al televoto tarocco in arrivo dal Brasile, che ha salvato sia Dayane Mello che Rosalinda Cannavò, rendendole immuni e che ha scatenato una bufera sul web. Le parole di Signorini non convincono il web Alfonso Signorini al GF Vip 5 ha finalmente detto la sua in merito alla famosa questione del televoto farlocco in arrivo dal Brasile, secondo cui molti fan della modella hanno creato migliaia di account fasulli per salvarla. La questione del televoto truccato ha creato un vero e proprio polverone sui social, è nato anche l’hashtag #televototruccato e sono arrivati decine di messaggi contro la produzione colpevole ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alfonsoal Grande Fratello Vip 5 ha rispostorelative altarocco in arrivo dal Brasile, che ha salvato sia Dayane Mello che Rosalinda Cannavò, rendendole immuni e che ha scatenato una bufera sul web. Le parole dinon convincono il web Alfonsoal GF Vip 5 ha finalmente detto la sua in merito alla famosa questione delfarlocco in arrivo dal Brasile, secondo cui molti fan della modella hanno creato migliaia di account fasulli per salvarla. La questione delha creato un vero e proprio polverone sui, è nato anche l’hashtag #e sono arrivati decine di messaggi contro la produzione colpevole ...

