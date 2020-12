Sige | 7 gastroenterologi italiani tra i primi 500 al mondo

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - Gli scienziatisi posizionano bene nelle classifiche di migliori a. Tra quelli con una carriera 'top' si registra la presenza di 4.008 ricercatori del nostro Paese nel tra il 1996 e il 2019. Nell'ambito più specifico dellaa, 7 professori dia universitarisono classificati tra i500 alin una classifica che conteggia in tutto 76.367 ricercatori. I dati sugli studiosi di casa nostra - presenti nelle classifiche stilate dal gruppo di ricerca della Stanford University che ha condotto una rigorosa analisi bibliometrica delle informazioni riportate sulla piattaforma Scopus, un database di riferimento che archivia le citazioni delle pubblicazioni scientifiche ...

come riferisce una nota della Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Sige). Secondo lo studio della Stanford University, in generale, il 2% degli scienziati con più alto ...Si è svolto in modalità webinar il congresso “Malattia da Reflusso Gastro-Esofageo” organizzato dai Professori Ludovico Abenavoli e Giuseppe Chiarella, nella loro qualità rispettivamente di Presidente ...Organizzato dai professori Ludovico Abenavoli e Giuseppe Chiarella ha visto la partecipazione di circa 1000 discenti ...