Sigaretta elettronica | un’alternativa alla tradizionale assunzione di nicotina?

Il mercato delle sigarette elettroniche ha ottenuto un enorme favore, su scala mondiale, tra gli abituali consumatori di tabacco. In breve, ci si riferisce a dispositivi realizzati appositamente per consentire di fumare, ma in una maniera più innovativa, e meno dannosa, delle sigarette tradizionali. A tal proposito, potrebbe sembrare interessante iniziare a calarsi nel gergo di coloro che durante loro quotidianità, non rinunciano a svapare. Il tutto è ancor più interessante se si considera che i liquidi da inserire nella propria Sigaretta elettronica, contengono percentuali variabili di nicotina. Per chiunque voglia concedersi il relax di fumare, senza nuocere gravemente alla propria salute, tantomeno a quella dei propri cari, si consiglia di dare un'occhiata alla basetta nicotina.

A dire il vero, non è neanche indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità tra le 70 sostanze cancerogene accertate nel fumo di sigaretta. L’alternativa: la sigaretta elettronica Quindi, per ridurre i rischi derivanti dal tabagismo andrebbero considerate tutte le possibilità di assumere nicotina senza combustione.

Le sigarette elettroniche rappresentano un potenziale pericolo per la salute del cuore e non sono un'alternativa innocua alle sigarette tradizionali, che a loro volta sono il fattore di rischio più...

Sigaretta elettronica - Wikipedia

La sigaretta elettronica (detta impropriamente svapo) è un dispositivo elettronico nato con l'obiettivo di fornire un'alternativa al consumo di tabacchi lavorati (sigarette, sigari e pipe) che ricalchi le mimiche e le percezioni sensoriali di questi ultimi. È usata per “diminuire la dipendenza” e l'uso di sigarette, pipe e sigari tradizionali.

