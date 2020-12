“Siete impazziti?”. Pierpaolo Pretelli, il GF Vip lo convoca nel confessionale nel cuore della notte. Cosa è successo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Da quando Elisabetta Gregoraci è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip l’atteggiamento di Pierpaolo Pretelli è cambiato e anche gli altri inquilini se ne sono accorti. Secondo Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio l’ex velino di Striscia la Notizia sembra aver trovato una nuova energia concentrandosi maggiormente sul suo percorso. Stefania infatti, guardando da lontano il giovane cucinare, esclama: “Com’è cambiato Pierpaolo”. “Da quando è andata via Elisabetta ha ripreso la forza”, ha evidenziato Malgioglio sottolineando l’entusiasmo ritrovato dal concorrente. “Lo vedo molto più concentrato su di sé” prosegue Stefania che, alludendo ad alcune sue passate affermazioni, aggiunge: “Diciamo che è quello che avevo evidenziato io, lei lo aveva fatto un pò sperare”.



Stefania Orlando ha spiegato come a parer suo l’ex coinquilina non ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Da quando Elisabetta Gregoraci è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip l’atteggiamento diè cambiato e anche gli altri inquilini se ne sono accorti. Secondo Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio l’ex velino di Striscia la Notizia sembra aver trovato una nuova energia concentrandosi maggiormente sul suo percorso. Stefania infatti, guardando da lontano il giovane cucinare, esclama: “Com’è cambiato”. “Da quando è andata via Elisabetta ha ripreso la forza”, ha evidenziato Malgioglio sottolineando l’entusiasmo ritrovato dal concorrente. “Lo vedo molto più concentrato su di sé” prosegue Stefania che, alludendo ad alcune sue passate affermazioni, aggiunge: “Diciamo che è quello che avevo evidenziato io, lei lo aveva fatto un pò sperare”.Stefania Orlando ha spiegato come a parer suo l’ex coinquilina non ...

Bibi99377666 : Raga secondo me siete impazziti fatevelo dire eh #rosmello #gfvip ma che profili vi state segnalando? Ma che denunc… - SHAD0WSFILT3R : SIETE IMPAZZITI MA CHE AVETE NEL CERVELLO COSA STATE DICENDO - sergeantbrns : NOOOO PAZZI MA SIETE IMPAZZITI TUTTI DOVEVA STARE MINIMO IN TOP 10 - MariSourwolf : @malocchiello Ahahahahahaha ma siete impazziti? Da giorno 0? ?? Quello che ha detto 'Vai va', chilla è a port' - antov2401 : @petergomezblog @fattoquotidiano Popolazione in Germania quasi 86 MILIONI, persone morte in tutta la Germania 590.… -