Sicilia, nuove norme per le festività natalizie: tamponi obbligatori per i rientranti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nello Musumeci ha firmato un'ordinanza ufficiale, inerente al periodo corrispondente alle festività natalizie. Il presidente della Regione Siciliana ha offerto il proprio consenso per l'attuazione di tamponi obbligatori, per tutti coloro i quali raggiungeranno l'isola sicula a partire da lunedì 14 dicembre e sino al 7 gennaio. La suddetta ordinanza imporrà inoltre la registrazione sulla piattaforma ww.Siciliacoronavirus.it ai rientrati in Sicilia. In generale, chiunque raggiungerà la Sicilia dovrà registrarsi sul sito sopra riportato. Le novità previste e menzionate sono state generate per garantire una minor diffusione del Covid-19, in una regione peraltro molto colpita nel complesso. SportFace.

