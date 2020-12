Sicilia, nuova ordinanza di Musumeci: per chi arriva nell’Isola obbligo di registrazione e tampone negativo nelle ultime 48 ore (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ecco le novità, in vigore da lunedì 14 dicembre a giovedì 7 gennaio, per limitare il contagio da Coronavirus in Sicilia. La nuova ordinanza è stata firmata in serata dal presidente della Regione Nello Musumeci, dopo un confronto con il Comitato tecnico scientifico, i medici di base e il presidente dell'Anci Sicilia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ecco le novità, in vigore da lunedì 14 dicembre a giovedì 7 gennaio, per limitare il contagio da Coronavirus in. Laè stata firmata in serata dal presidente della Regione Nello, dopo un confronto con il Comitato tecnico scientifico, i medici di base e il presidente dell'Anci. L'articolo .

MediasetPlay : Ricordate le tre donne che vivevano sotto a un ponte alla periferia di Milano con i loro 9 cagnolini? È iniziata un… - adbonaccorso : Arrivi in Sicilia per il Natale, ecco cosa prevede la nuova ordinanza di Musumeci - ennatrasporti : Coronavirus. In Sicilia nuova ordinanza del presidente Musumeci per le feste natalizie - messina_oggi : (Covid, tampone negativo per chi arriva in Sicilia. ECCO LA NUOVA ORDINANZA) - - Tele_Nicosia : Coronavirus. In Sicilia nuova ordinanza del presidente Musumeci per le feste natalizie -