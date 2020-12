Si è spento a 64 anni Paolo Rossi, protagonista del Mondiale dell’82 (Di giovedì 10 dicembre 2020) A dare l’annuncio nella notte la moglie Federica Cappelletti Usa due parole Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi “Per Sempre”. Sì perché “Pablito” come avevano imparato a chiamarlo i tifosi rimarrà nei cuori di tutti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Cappelletti (@cappellettifederica) L’ex calciatore si è spento nella notte a 64 anni: da anni lottava contro un tumore. Rossi è stato uno dei campioni del Mondiale dell’82 e dei protagonisti visto che realizzò la tripletta nella celebre Italia – Brasile. Alla fine Paolo Rossi sarà capocannoniere con sei gol con tanto di doppietta in semifinale alla Polonia e gol in finale alla Germania. In quello stesso anno entrerà ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) A dare l’annuncio nella notte la moglie Federica Cappelletti Usa due parole Federica Cappelletti, moglie di“Per Sempre”. Sì perché “Pablito” come avevano imparato a chiamarlo i tifosi rimarrà nei cuori di tutti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Cappelletti (@cappellettifederica) L’ex calciatore si ènella notte a 64: dalottava contro un tumore.è stato uno dei campioni dele dei protagonisti visto che realizzò la tripletta nella celebre Italia – Brasile. Alla finesarà capocannoniere con sei gol con tanto di doppietta in semifinale alla Polonia e gol in finale alla Germania. In quello stesso anno entrerà ...

Sport_Mediaset : Addio #Pablito: si è spento oggi all'età di 64 anni il grande #PaoloRossi. #SportMediaset - tgvenetonews : Addio a #paolorossi il mitico #Pablito si è spento a 64 anni. Campione del mondo nel 1982 anno in cui vinse il… - Holygod281 : RT @perchetendenza: #PaoloRossi: Perché si è spento all'età di 64 anni per un male incurabile l'ex attaccante di Vicenza, Juventus e Milan… - Aquila6811 : RT @sportface2016: +++Il mondo del calcio è in lutto: a 64 anni si è spento Paolo Rossi+++ #PaoloRossi - 361_magazine : Si è spento a 64 anni #PaoloRossi -