Serie D | girone H | Sorrento saluta dal golfo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Prosegue la fase di recupero in itinere delle gare rinviate diD in antecedenza. IlH, analogamente alle altre compagini dilettantistiche, si avvia alla disputa regolare dell’intero 13esimo turno in questo fine settimana. Analizziamo dunque l’attuale andamento delin questione.sogna, la Puglia insegue Neldi spicco per le società pugliesi emerge la corazzata sorrentina. La squadra di Luca Fusco dirige l’orchestra del torneo da capolista imbattuta, avvalorando il terzo posto della preterita annata terminata anzitempo a sole quattro lunghezze dal Foggia.Nella cittadina costiera -al momento- si respira un’aria tersa di caffè, limoni e buon calcio.Cinque vittorie -tra le quali figurano le trasferte trionfanti di Taranto e Altamura– ed un unico pareggio tra le mura ...