Serie C, Palermo-Bari: cambia l'orario della sfida del "Barbera". I dettagli

cambia l'orario della sfida tra Palermo e Bari in programma mercoledì 23 dicembre.Subirà una variazione di orario il match del "Barbera" tra Palermo e Bari, in programma mercoledì 23 dicembre e valida per la 17^ giornata di Serie C. Ad annunciarlo è stata la stessa Lega Pro, tramite un comunicato diramato proprio pochi istanti fa attraverso i propri canali ufficiali. La sfida si giocherà al "Renzo Barbera" alle ore 15.00, anziché - come inizialmente previsto - alle 18.30.Di seguito, il comunicato in questione:"La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:GIRONE AALBINOLEFFE – ...

