Serie A, gli arbitri dell’undicesima giornata. Cagliari-Inter a Pasqua, Di Bello per Genoa-Juve (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ecco le designazioni per l’undicesima giornata di Serie A 2020-21, le ha comunicate il sito ufficiale dell’AIA: Atalanta-Fiorentina Arbitro: Mariani Assistenti: Affatato – Rossi C. IV° Uomo: Ros VAR: Giacomelli Avar: Vivenzi Bologna-Roma Arbitro: Calvarese Assistenti: Paganessi – Imperiale IV° Uomo: Di Martino VAR: Chiffi Avar: Tolfo Cagliari-Inter Arbitro: Pasqua Assistenti: Bindoni – Raspollini IV° Uomo: Marinelli VAR: Doveri Avar: Giallatini Crotone-Spezia Arbitro: Giua Assistenti: Caliari – Marchi IV° Uomo: Pezzuto VAR: Di Paolo Avar: De Meo Genoa-Juventus Arbitro: Di Bello Assistenti: Ranghetti – Lo Cicero IV° Uomo: Sacchi VAR: Valeri Avar: Preti Lazio-Hellas Verona Arbitro: Abisso Assistenti: Mondin – Mastrodonato IV° Uomo: Manganiello VAR: ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ecco le designazioni per l’undicesimadiA 2020-21, le ha comunicate il sito ufficiale dell’AIA: Atalanta-Fiorentina Arbitro: Mariani Assistenti: Affatato – Rossi C. IV° Uomo: Ros VAR: Giacomelli Avar: Vivenzi Bologna-Roma Arbitro: Calvarese Assistenti: Paganessi – Imperiale IV° Uomo: Di Martino VAR: Chiffi Avar: TolfoArbitro:Assistenti: Bindoni – Raspollini IV° Uomo: Marinelli VAR: Doveri Avar: Giallatini Crotone-Spezia Arbitro: Giua Assistenti: Caliari – Marchi IV° Uomo: Pezzuto VAR: Di Paolo Avar: De Meontus Arbitro: DiAssistenti: Ranghetti – Lo Cicero IV° Uomo: Sacchi VAR: Valeri Avar: Preti Lazio-Hellas Verona Arbitro: Abisso Assistenti: Mondin – Mastrodonato IV° Uomo: Manganiello VAR: ...

Marcozanni86 : Altro tweet della serie 'non andavamo in UE a fare gli interessi dell'Italia, ma quelli dell'Europa' da salvare e m… - Gazzetta_it : Inter-Shakhtar, #Conte: “Gli arbitri non ci hanno rispettato'. Poi a Capello: 'Il piano B? Ce l'ho ma non lo rivelo… - ZZiliani : Moggi dà ragione a #Paratici. 'La telefonata al Ministro? Rifarei tutto anch'io. Che male c'è a designare gli arbit… - amati_89 : RT @veneredirimmel_: Francesco in studio 'prenditi pure qualcosa di mio, se ti sta' Tommaso: 'gli ho messo la camicia nera con i cuori ros… - TheCarlo_Kr : RT @ilPorrinista: Il problema dell'Inter non è Conte e non è la rosa. Purtroppo in Serie A sono coccolati, Barella può entrare a martello i… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli Serie A, 11ª giornata: gli infortunati e i tempi di recupero Fantacalcio ® River to River 2020, grande successo per l’edizione online con utenti da tutto il mondo

Un’edizione speciale che si è conclusa con successo quella del 20/mo River to River Indian Florence Film Festival, online dal 3 all’8 dicembre 2020, con lungometraggi, cortometraggi, documentari e ser ...

Final Fantasy 16: uno sguardo ai protagonisti e alle nazioni di Valisthea

Approfondiamo alcuni aspetti di Final Fantasy XVI, il nuovo gioco Square Enix in arrivo nel 2021 su PlayStation 5.

Un’edizione speciale che si è conclusa con successo quella del 20/mo River to River Indian Florence Film Festival, online dal 3 all’8 dicembre 2020, con lungometraggi, cortometraggi, documentari e ser ...Approfondiamo alcuni aspetti di Final Fantasy XVI, il nuovo gioco Square Enix in arrivo nel 2021 su PlayStation 5.