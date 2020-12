“Sempre”, il saluto della moglie a Paolo Rossi, in poche ore migliaia di like per salutare il campione (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Per sempre”. Con queste parole e con una foto di loro due insieme, la moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, ha dato l’annuncio al mondo della morte di Pablito, eroe del Mundial ’82, ex calciatore molto amato ed ex opinionista sportivo. Una morte che lascia sotto choc il mondo del calcio. Paolo Rossi se ne va per un male incurabile ma in pochi sapevano delle sue condizioni. I messaggi di cordoglio arrivano da tutto il mondo. Tanti i tifosi anche sudamericani che lasciano un ricordo del calciatore e dell’uomo. “L’eroe del mondiale, eroe anche nella vita”, scrive qualcuno mentre anche i grandi ex del calcio si uniscono nel cordoglio. “Sei stato l’eroe di una generazione”, si legge nei messaggi. Un’eroe che rimarrà nell’Olimpo del calcio per sempre. Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Per sempre”. Con queste parole e con una foto di loro due insieme, ladi, Federica Cappelletti, ha dato l’annuncio al mondomorte di Pablito, eroe del Mundial ’82, ex calciatore molto amato ed ex opinionista sportivo. Una morte che lascia sotto choc il mondo del calcio.se ne va per un male incurabile ma in pochi sapevano delle sue condizioni. I messaggi di cordoglio arrivano da tutto il mondo. Tanti i tifosi anche sudamericani che lasciano un ricordo del calciatore e dell’uomo. “L’eroe del mondiale, eroe anche nella vita”, scrive qualcuno mentre anche i grandi ex del calcio si uniscono nel cordoglio. “Sei stato l’eroe di una generazione”, si legge nei messaggi. Un’eroe che rimarrà nell’Olimpo del calcio per sempre.

RaiPlay : Ciao Pablito, sarai sempre il nostro eroe, come al Mundial dell'82. Il saluto di RaiPlay. - albertoinfelise : È stato un di quegli incontri che hanno reso così fortunata la mia vita professionale. Oggi ricordo quel suo sorri… - hack_stefano : RT @RaiPlay: Ciao Pablito, sarai sempre il nostro eroe, come al Mundial dell'82. Il saluto di RaiPlay. - alescavanna : RT @RaiPlay: Ciao Pablito, sarai sempre il nostro eroe, come al Mundial dell'82. Il saluto di RaiPlay. - GianelleMauriz7 : RT @RaiPlay: Ciao Pablito, sarai sempre il nostro eroe, come al Mundial dell'82. Il saluto di RaiPlay. -

Ultime Notizie dalla rete : “Sempre” saluto “Sempre”, il saluto della moglie a Paolo Rossi, in poche ...

“Per sempre”. Con queste parole e con una foto di loro due insieme, la moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, ha dato l’annuncio al mondo della morte di Pablito, eroe del Mundial ’82, ex calciatore molto amato ed ex opinionista sportivo.Una morte che lascia sotto choc il mondo del calcio.

'Per sempre' ed un cuore. Il toccante messaggio di addio ...

Tutta l’Italia si è risvegliata con la triste notizia della morte di Paolo Rossi. Con queste parole, l’ultimo saluto della moglie di Paolo, lanciato su Instagram. “Per sempre” e l’emoticon di un cuore. Federica Cappelletti ha dato così l’annuncio della morte di Paolo Rossi, suo marito ...

Addio Paolo Rossi, il saluto della moglie: "Unico ...

Addio Paolo Rossi, il saluto della moglie: "Unico, speciale, dopo te il nulla assoluto" ... Champions, tutti i verdetti e le urne di lunedì. E si delinea sempre più l'Europa League.

“Per sempre”. Con queste parole e con una foto di loro due insieme, la moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, ha dato l’annuncio al mondo della morte di Pablito, eroe del Mundial ’82, ex calciatore molto amato ed ex opinionista sportivo.Una morte che lascia sotto choc il mondo del calcio.Tutta l’Italia si è risvegliata con la triste notizia della morte di Paolo Rossi. Con queste parole, l’ultimo saluto della moglie di Paolo, lanciato su Instagram. “Per sempre” e l’emoticon di un cuore. Federica Cappelletti ha dato così l’annuncio della morte di Paolo Rossi, suo marito ...Addio Paolo Rossi, il saluto della moglie: "Unico, speciale, dopo te il nulla assoluto" ... Champions, tutti i verdetti e le urne di lunedì. E si delinea sempre più l'Europa League.