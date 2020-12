Sea of Solitude: The Director's Cut annunciato per Nintendo Switch (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sea of Solitude, l'interessante indie game di Jo-Mei, pubblicato da EA e uscito nel luglio 2019, riceverà a breve una versione Nintendo Switch, Sea of Solitude: The Director's Cut. Non si tratta di un port, bensì di una versione realizzata ad hoc per la console portatile e completamente esclusiva per l'ibrida Nintendo. Il titolo sarà disponibile a partire dal prossimo 4 marzo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sea of, l'interessante indie game di Jo-Mei, pubblicato da EA e uscito nel luglio 2019, riceverà a breve una versione, Sea of: The's Cut. Non si tratta di un port, bensì di una versione realizzata ad hoc per la console portatile e completamente esclusiva per l'ibrida. Il titolo sarà disponibile a partire dal prossimo 4 marzo. Leggi altro...

