Scuole, il TAR accoglie il ricorso: Festa dovrà riattivare la didattica in presenza (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione distaccata di Salerno, ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori per la riapertura delle Scuole. L'istanza è stata presentata su delega di alcuni genitori dall'avvocato Giampaolo La Sala. L'istanza è stata accolta dal giudice che ha fissato il termine perentorio di cinque giorni per la notificazione del decreto, a cura dei ricorrenti, alle altre parti. "Il presente decreto – si legge nel dispositivo – sarà eseguito dall'amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti". Avellino, né prime elementari né asili: Festa chiude le Scuole nel capoluogo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

