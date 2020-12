Scuole chiuse | Codacons | “Inoltrata diffida a De Luca e ai sindaci campani”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dalle parole ai fatti: il Condacons annuncia di aver ufficialmente inoltrato “laal presidente della Regione Campania ma anche aidei cinque capoluoghi di provincia che non riapriranno le”, afferma il vicesegretario nazionale dell’Associazione, il salernitano Matteo Marchetti. Il quale annuncia: “Diffide a tutti idella Campania che non riapriranno lì dove la situazione specifica consenta la riapertura. Sono centinaia le adesioni giunte aldi cittadini ed associazioni; è stato richiesto l’intervento urgente del Miur”.Giovedì mattina le formalizzazioni. Marchetti: “Il DPCM del 03/12/2020 è chiaro, si sarebbero dovute riaprire lefino alla terza media dal 9/12/2020 mentre dal 7/01/2020 dovranno essere le ...

I sindaci: "Sul territorio della Valle dell'Irno – al momento – 963 casi (dato aggiornato ad oggi) e circa 3000 persone in quarantena"